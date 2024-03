Regno Unito-Italia: Piantedosi domani al Global Fraud Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi domani sarà a Londra per partecipare al “Global Fraud Summit”, iniziativa promossa dall’Home Secretary del Regno Unito per la prevenzione e il contrasto alle frodi. Secondo una nota al vertice, oltre all’Italia, prenderanno parte tra gli altri il Canada, la Francia, la Germania, il Giappone, gli Usa, la Commissione Ue, Interpol, Europol, Unodc e Fatf (Financial Action Task Force). Nell’ambito del summit il ministro Piantedosi avrà alcuni incontri bilaterali, in particolare quello con il segretario di Stato britannico per gli Affari interni James Cleverly. (Com)