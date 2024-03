Egitto: presidente Al Sisi presterà giuramento per il nuovo mandato il 2 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, presterà giuramento per il nuovo mandato presidenziale il prossimo 2 aprile davanti alla Camera dei rappresentanti. Lo ha concordato durante la riunione odierna il Comitato generale della Camera dei rappresentanti. Lo scorso 18 dicembre, l’Autorità elettorale nazionale egiziana aveva annunciato la vittoria di Al Sisi alle elezioni presidenziali con l’89,6 per cento dei voti. Gli elettori che hanno scelto Al Sisi sono stati quasi 40 milioni (39.702.451), consentendogli di governare per un terzo mandato fino al 2030. Seppur con un ampio margine sui concorrenti, il consenso ad Al Sisi è diminuito rispetto al 97 per cento registrato alle elezioni del 2014 e del 2018. (Cae)