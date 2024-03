Viabilità: Anas, provvisoriamente chiuso tratto sulla SS 45bis "Gardesana Occidentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 45bis 'Gardesana Occidentale' è provvisoriamente chiuso il tratto dal chilometro 68,900 al chilometro 71,000 nei pressi Salò, in provincia di Brescia, a causa della caduta di rami sul piano viabile per il maltempo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (Com)