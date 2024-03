© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento Identità Golose.Allianz MiCo, gate 14, via Gattamelata (ore 10:30)L’assessora allo Sport Martina Riva, il consigliere comunale Filippo Barberis, il sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni, il presidente del CONI Lombardia Marco Riva, il presidente di Cip Lombardia Pierangelo Santelli, il presidente di Us Acli regionale Marco D'Onofrio, il presidente di AQuas Angelo Marra e la conduttrice Rajae Bezzaz, madrina dell'evento, partecipano alla conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra.Palazzo Marino, sala Brigida (ore 10:30)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino (ore 16:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana partecipa al convegno Sap "La risposta delle istituzioni alle stragi mafiose: la società riparte dalla legalità".Teatro sociale, via Bellini, 3, Como (ore 9:30)Il presidente del Consiglio, Federico Romani partecipa alla presentazione dell’edizione 2024 della Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail (Reale Mutua Momot), gara di 33,5 chilometri riconosciuta e inserita nel calendario ufficiale FIDAL, giunta alla sua 12esima edizione grazie al costante impegno della società organizzatrice Monza Marathon Team, in collaborazione con la Società Alpinisti Monzesi (S.A.M.).Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana, e il sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, partecipano alla presentazione del progetto 'Golf a Scuola'. All'evento è presente, tra gli altri, il presidente della Federazione Italiana Golf, Paolo Chimenti.Belvedere Berlusconi, Palazzo Lombardia (ore 12)Gli assessori Elena Lucchini (Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità) e Paolo Franco (Casa e housing sociale) partecipano alla conferenza stampa di presentazione del programma sperimentale per assegnazione di alloggi Aler alle donne vittime di violenza.Aler Milano, viale Romagna, 26 (14:30)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla 19esima edizione di 'Identità Golose, The International Chef Congress' con la premiazione dei migliori chef lombardi e un omaggio alla Lombardia olimpica.Allianz MiCo, via Gattamelata (ore 15)VARIEEvento "L'Italia genera futuro", organizzato da L'Economia del Corriere della Sera. Intervengono, tra gli altri, Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane, Giampiero Maioli, amministratore delegato Crédit Agricole Italia Senior Country Officer, Giovanni Brianza, Ceo Edison Next, Alessandro Terzulli, Chief Economist SACE, Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato RCS Mediagroup e Claudio Cisilino, Evp Operations, Corporate Strategy and Innovation Fincantieri.Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari, 6 (ore 10)Evento “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, l’assessore comunale al Bilancio e patrimonio immobiliare, Emmanuel Conte, il presidente di Fnm Andrea Gibelli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, il presidente della Commissione Finanze Camera dei Deputati, Marco Osnato.Auditoriom Milano Serravalle, via del Bosco Rinnovato 4/a (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dei nuovi consiglieri municipali di Azione. Intervengono, tra gli altri, la vicesegretaria del partito Mariastella Gelmini e la deputata Giulia Pastorella.Sede Comune di Milano, via Marina 7 (ore 15:30)Presidio per supportare la proposta di cittadinanza onoraria a Julian Assange.Piazza Scala (ore 16)Evento “La Lombardia che vorrei”. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e Finanza Marco Alparone, il direttore generale Ats Milano Walter Bergamaschi e il presidente Federfarma Lombardia Annarosa Racca.Sede Federfarma Lombardia, viale Piceno, 18 (ore 17:30)MONZAIl sindaco di Monza Paolo Pilotto con l’Assessore alla Cultura Arianna Bettin e il comandante dei Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Monza Ten. Col. Claudio Sanzò incontrano la stampa per presentare "Il dipinto ritrovato".sede dei Musei Civici, Casa degli Umiliati, via Teodolinda, 4 (ore 11)(Rem)