- Resta in lieve aumento, rispetto alla scorsa tornata elettorale, il dato relativo all’affluenza per le consultazioni regionali in Abruzzo. Alle ore 19, secondo quanto riporta il ministero dell’Interno, hanno votato in tutte le sezioni della Regione il 43,96 per cento degli aventi diritto, rispetto al 43,02 del 2019, con una variazione dello 0,94 per cento. (Rin)