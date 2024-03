Usa-Canada: sottosegretaria di Stato Zeya da domani a Ottawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, sarà domani e dopodomani a Ottawa, in Canada. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. La funzionaria incontrerà esponenti del governo canadese per rafforzare il partenariato dei due Paesi su questioni regionali e globali, fra cui i flussi migratori. Zeya interverrà inoltre a un seminario sulla situazione dei diritti umani in Tibet organizzato dall'Università di Ottawa in collaborazione con il Comitato del Canada per il Tibet e l'ambasciata degli Stati Uniti. (Was)