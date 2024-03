Energia: Saudi Aramco, 121 miliardi di dollari di profitti nel 2023, in calo rispetto a 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Saudi Aramco ha registrato 121 miliardi di dollari di profitti nel 2023, in calo rispetto al record di 161 miliardi di dollari del 2022, probabilmente il più alto mai registrato da una società quotata in borsa. Lo ha riferito oggi la stessa compagnia in un comunicato stampa. "Il calo riflette principalmente l'impatto dei prezzi più bassi del greggio e dei minori volumi venduti, nonché l'indebolimento dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici", ha dichiarato Saudi Aramco nel suo deposito alla borsa Tadawul. Inoltre, l'anno scorso Saudi Aramco ha registrato un fatturato complessivo di 440 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 535 miliardi del 2022. La compagnia saudita, a cui il governo di Riad ha ordinato di contenere la produzione petrolifera, ha stimato la sua produzione a 12,8 milioni di barili di petrolio al giorno. (segue) (Res)