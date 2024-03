Energia: Saudi Aramco, 121 miliardi di dollari di profitti nel 2023, in calo rispetto a 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settimana fa, l'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, ha esteso le sue riduzioni volontarie della produzione fino alla fine del secondo trimestre del 2024 per sostenere la stabilità del mercato petrolifero. Secondo quanto reso noto dal quotidiano emiratino “The National”, il Regno estenderà il taglio volontario di "un milione di barili al giorno, attuato nel luglio 2023, fino alla fine del secondo trimestre del 2024 in coordinamento con alcuni Paesi partecipanti all'Opec+". Il taglio della produzione si aggiunge al taglio volontario di 500 mila barili al giorno precedentemente annunciato dal Regno nell'aprile 2023, che rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2024. La produzione del Paese sarà di circa 9 milioni di barili di petrolio al giorno fino alla fine di giugno 2024. "Successivamente, al fine di sostenere la stabilità del mercato, questi volumi di taglio aggiuntivi saranno restituiti gradualmente in base alle condizioni di mercato", ha dichiarato il funzionario. L'Arabia Saudita ha dichiarato che questo "taglio volontario aggiuntivo rafforzerà gli sforzi precauzionali compiuti dai Paesi Opec+ con l'obiettivo di sostenere la stabilità e l'equilibrio dei mercati petroliferi". (Res)