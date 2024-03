Usa: sondaggio "Abc News", il 36 per cento degli elettori ha fiducia in Trump, il 33 per cento in Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 36 per cento degli elettori statunitensi ritiene che l'ex presidente Donald Trump possa governare il Paese meglio dell'attuale presidente Joe Biden, che gode invece della preferenza del 33 per cento degli intervistati; il 30 per cento, invece, non ha fiducia in nessuno dei due. È quanto emerge da un nuovo sondaggio pubblicato oggi, 10 marzo, dall'emittente "Abc News" e condotto dall'istituto Ipsos. Stando alla rilevazione, la fiducia verso Trump dei repubblicani, all'82 per cento, è superiore alla fiducia che i democratici hanno in Biden (72 per cento). Tra gli indipendenti, tuttavia, il 32 per cento ha più fiducia in Biden contro il 31 per cento per Trump; il 37 per cento, infine, non ha fiducia in nessuno dei due probabili candidati alle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Ancora, solo il 33 per cento degli statunitensi sembra avere "un'impressione favorevole" di Biden, ma per Trump la quota scende ulteriormente al 29 per cento. Un cittadino su cinque ha un'idea negativa sia dell'uno che dell'altro. Secondo "Abc News", proprio il voto di questo gruppo potrebbe essere decisivo per l'esito delle elezioni di novembre. (segue) (Was)