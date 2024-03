Usa: sondaggio "Abc News", il 36 per cento degli elettori ha fiducia in Trump, il 33 per cento in Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra chi ha considerazione negativa di entrambi i candidati, il 19 per cento ritiene che Trump possa fare un lavoro migliore del suo avversario, e ancor meno, il 9 per cento, pensa lo stesso di Biden. A parziale consolazione, il capo della Casa Bianca sembra aver guadagnato un po' di consenso in più dopo il discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso 7 marzo. Per il 29 per cento degli intervistati, Biden è andato meglio delle attese; per il 12 per cento peggio; per il 24 per cento in linea con le aspettative. Un altro 35 per cento degli statunitensi non ha né assistito al discorso, né ne ha letto sui media. Gli intervistati continuano ad avere un'opinione più favorevole di Trump rispetto a Biden in fatto di economia (49 a 37 per cento), lotta all'inflazione (45 a 31 per cento), contrasto al crimine (41 a 35 per cento) e gestione del confine (45 a 29 per cento). Al contrario, Biden è ritenuto un candidato più affidabile di Trump su temi quali lotta al cambiamento climatico (42 a 33 per cento) e diritto all'aborto (47 a 35 per cento). Quanto alla gestione del conflitto a Gaza, il consenso nei confronti del presidente in carica è fortemente calato rispetto al precedente sondaggio, dal 41 al 30 per cento. (Was)