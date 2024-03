Roma: coltello alla gola per rapinare 18enne del telefono cellulare, la rapina a Torpignattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli hanno puntato un coltello alla gola e si sono fatti consegnare il telefono cellulare. La rapina è stata consumata ieri sera a mezzanotte in via Francesco Laparelli nei pressi del civico 59 zona Torpignattara a Roma e la vittima è un 18enne del Bangladesh. In due lo hanno rapinato e sono scappati a piedi. Il ragazzo ha chiamato la polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Roma Porta Maggiore. Le indagini sono in corso per risalire agli autori della rapina. (Rer)