Algeria: Istituto italiano di cultura annuncia proiezione cinematografica "Notti di Ramadan"

- L'Istituto italiano di cultura di Algeri, in collaborazione con Milano Design Film Festival, ha annunciato oggi la proiezione cinematografica "Soirées du Ramadan/Notti di Ramadan", che si terrà i prossimi 13, 20 e 27 marzo e il 3 aprile nella sede dell'istituto nella capitale algerina. In un comunicato, viene precisato che la proiezione si terrà sempre alle ore 21:00. Il programma è il seguente: il 13 marzo, verranno proiettati "Dieci tipi di nero" di Emilio Neri Tremolada, e "Sinceramente, Gae" di Matteo Moneta e Didi Gnocchi; il 20 marzo, "Infinito. L'universo di Luigi Ghirri" di Matteo Parisini; il 27 marzo, "Alfabeto Mangiarotti" di Davide Maffei; e, infine, il 3 aprile, "Radical Landscape" di Elettra Fiumi. (Com)