Russia: aeroporto San Pietroburgo chiuso dopo intercettazione drone, 5 aerei dirottati su altri scali

- Cinque aerei sono stati dirottati su aeroporti alternativi nel periodo di chiusura temporanea dello scalo di San Pietroburgo-Pulkovo. Lo riferisce l’agenzia “Ria Novosti”, rilanciando una nota della società che gestisce l’aeroporto di Pulkovo. In precedenza, l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo aveva reso noto che all'aeroporto di Pulkovo erano state introdotte restrizioni per garantire la sicurezza dei voli civili. Le restrizioni sono state revocate un’ora e 20 minuti dopo la loro introduzione. Le forze di difesa aerea della Russia hanno neutralizzato oggi pomeriggio un drone che sorvolava la regione di Leningrado, al cui interno si trova la città di San Pietroburgo. (segue) (Rum)