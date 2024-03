Anagni: sindaco, 12enne aggredito da gruppo di bulli, grave in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera un fatto increscioso e gravissimo è accaduto ad Anagni: un ragazzo di 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di bulli e ora si trova a Roma, in attesa di intervento per le multiple fratture riportate al volto. Lo scrive, sui social, il sindaco di Anagni, Daniele Natalia. "Come sindaco, ma soprattutto come padre - aggiunge -, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra città. Non permetteremo mai di far passare Anagni come un luogo non sicuro anche grazie a facili generalizzazioni; i responsabili verranno denunciati e assicurati alla giustizia. Lunedì interesserò anche i Servizi Sociali, poiché ritengo che la colpa di atteggiamenti simili, pare non isolati, non sia da attribuire esclusivamente agli interessati: credo che le famiglie dovranno rispondere di quanto accaduto e assumersi le proprie responsabilità genitoriali, affinché non si verifichino mai più situazioni del genere". (segue) (Rer)