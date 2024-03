Roma: Municipio I, monitoraggio in via San Francesco di Sales, muro crollato è di proprietà privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il Municipio Roma I rende noto che: "I nostri uffici, in collaborazione con i Vigili del fuoco, dopo la chiusura della strada stanno monitorando sul campo la situazione in via San Francesco Di Sales, dove nella notte è crollato il muro di contenimento del giardino di un abitazione privata". "Il crollo ha causato danni ad alcune auto private. La strada è stata messa in sicurezza e ora i proprietari del giardino provvederanno al ripristino del muro che è di proprietà privata", conclude. (Com)