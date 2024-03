Ponte Stretto: Fratoianni (Avs), opera inutile e enorme spreco di risorse pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo venuti oggi a Messina con Bonelli per incontrare i comitati dei cittadini e le associazioni ambientaliste che si battono contro il Ponte sullo Stretto, per raccontare un'altra Italia possibile. Non solo per dire no ad un'opera inutile, ad un gigantesco spreco di risorse pubbliche, ma anche per raccontare che ci può essere anche un altro Paese che si prende cura di chi è in difficolta, che mette in sicurezza idrogeologica e sismica un territorio sempre più fragile, che metta in opera quelle infrastrutture ferroviarie moderne necessarie per questa isola". Lo ha affermato oggi a Messina Nicola Fratoianni nel corso della conferenza stampa dell'Alleanza Verdi Sinistra in merito al ponte sullo Stretto. "Proseguiremo questa battaglia in Parlamento - ha aggiunto il leader di Sinistra italiana - e anche fuori contro un'opera che riteniamo inutile, enormemente costosa, che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno. Siamo di fronte all'ennesima bufala propagandistica e all'ennesimo spreco di risorse pubbliche che andrebbero orientate in tutt'altra direzione. E abbiamo presentato l'esposto alla magistratura non perché vogliamo accusare qualcuno, non è il nostro mestiere, ma perché pretendiamo di avere trasparenza che ad oggi non è stata garantita. E infine "siamo qui - conclude Fratoianni - per ribadire che per sostenere il Sud del nostro Paese è necessario cambiare strada: siamo un Paese nel quale cresce la diseguaglianza in modo insopportabile, e queste diseguaglianze pesano enormemente sul Mezzogiorno e la destra che fa? Propone lo "spacca Italia" di Calderoli cioè' allargarle ulteriormente. Non ci siamo proprio". (Rin)