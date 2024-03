Milano: De Corato (Fd'I), la città è sott'acqua per scarse manutenzioni fatte dal centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che da questa settimana inizieranno i lavori in città per rattoppare alcune buche. Fare i lavori adesso, oltre che essere inutile a causa delle temperature e condizioni meteorologiche non idonee e fra pochi giorni saremo "punto e a capo", vuol dire sperperare i soldi dei milanesi". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Questi ultimi, purtroppo, pagano l'incapacità di Sala e compagni che, negli ultimi anni, si sono completamente dimenticati, nel periodo estivo, di effettuare le dovute e necessarie manutenzioni alle strade ed oggi, chi si muove in città, "ammira" gli enormi crateri per terra. Tali mancanze, come si evince ogni qualvolta piove per qualche ora, il Centrosinistra le ha avute anche nei confronti dei 130 mila tombini stradali che, come si può notare anche dalle emblematiche immagini, sono straintasati a causa probabilmente della troppa sporcizia interna che li ottura creando allagamenti con conseguente inagibilità di numerose strade, come per esempio in via Lancetti. Da San Siro alla Bovisa, da Niguarda ai Navigli fino alla corsia preferenziale di via Lancetti fino all'angolo con Bernina, Milano è completamente sott'acqua con quest'ultima che, in molti casi, ha raggiunto e superato i marciapiedi", prosegue il deputato. "Le manutenzioni e rifacimento del manto stradale, che i tecnici specializzati del reparto strade sanno perfettamente, vanno fatti nel periodo estivo che va da maggio/giugno fino a settembre, perché in quel lasso di tempo ci sono temperature più alte. In quei mesi, appunto, il catrame e il manto bituminoso si assorbe facilmente e ne è più facile anche la messa in opera. Altra cosa molto importante è il fatto che il manto stradale non si raffreddi troppo durante i lavori e il catrame, proprio come una colla a caldo, sia anch'esso di elevate temperature per poter far aderire al meglio le parti vecchie e nuove di asfalto. Da quanto si può notare in città, sembrerebbe che solamente il Sindaco "green" non sappia ciò", conclude De Corato. (Com)