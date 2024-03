Serbia: Vucic, elezioni amministrative entro il 12 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato oggi che la data delle elezioni locali potrebbe essere il 28 aprile, il 5 maggio o addirittura il 12 maggio. Secondo quanto riferisce l’agenzia “Fonet”, Vucic ha sottolineato che la nuova data per le amministrative a Belgrado dovrà essere annunciata entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza del tentativo di costituzione dell'Assemblea cittadina, fissata per il 3 marzo. "Quindi il 2 e 3 aprile saranno gli ultimi giorni in cui si potranno indire le elezioni", ha detto Vucic.(Seb)