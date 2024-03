Libano: forze Israele, eliminata unità missilistica anticarro di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver colpito ed eliminato oggi un'unità missilistica anticarro del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah a Shebaa, nel sud del Libano. Secondo quanto riferito dalle Idf, l'unità è stata individuata mentre stava per sferrare un attacco. Per impedirne la riuscita, le Idf avrebbero quindi diretto un attacco aereo preventivo, uccidendo i miliziani. In precedenza, le Idf hanno riferito che un missile anticarro è stato lanciato dal Libano verso la zona del kibbutz di Malkia, nel nord di Israele, causando danni materiali a un veicolo militare ma nessun ferito. Nel frattempo, un drone attribuito a Hezbollah sarebbe precipitato in un'area aperta nella regione del Monte Hermon, senza causare danni o feriti. (Res)