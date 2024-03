Israele: governo stanzierà 7 milioni di dollari per creare Autorità identità nazionale ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del governo di Israele hanno votato a favore dello stanziamento di 25 milioni di shekel (circa 7 milioni di dollari) per la creazione dell'Autorità per l'identità nazionale ebraica, che sarà guidata da Avi Maoz del partito di estrema destra Noam. Secondo quanto riferito dal sito web di informazione "Ynet", la votazione si è svolta oggi su WhatsApp, due giorni prima che il bilancio dello Stato per il 2024 sia sottoposto al voto della Knesset (il Parlamento israeliano). Il quotidiano israeliano "Haaretz" ha reso noto che 2 milioni di shekel (560 mila dollari) dei fondi stanziati saranno utilizzati per promuovere un legame più forte con Gerusalemme, sebbene esista già un ministero per gli Affari di Gerusalemme. Altri 3 milioni di shekel (840 mila dollari) dovrebbero essere destinati alla "questione dell'identità nazionale ebraica nel Negev e in Galilea", anche se il ministero del Negev e della Galilea si occupa proprio di questo tema. Maoz, il deputato di estrema destra che guiderà l'Autorità, è una figura divisiva nella politica israeliana e l'unico rappresentante alla Knesset del partito anti-Lgbtq Noam. Dopo il voto, il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, ha criticato su X il governo per non aver destinato i fondi agli sfollati, ai militari o alle "imprese crollate durante la guerra", definendolo un "governo che ha perso la strada". (Res)