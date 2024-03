Serbia: formati i gruppi parlamentari in vista della seduta costitutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della seconda riunione della seduta costitutiva del Parlamento serbo, fissata per domani, i partiti hanno completato la formazione dei gruppi parlamentari. Secondo quanto riferisce l’agenzia “Fonet”, si sono formati 16 gruppi parlamentari, il più numeroso dei quali è quello del Partito progressista serbo (Sns) con 113 deputati. Come capogruppo è stato confermato quello uscente, Milenko Jovanov, e Marina Ragus sarà la vice capogruppo. Il secondo gruppo parlamentare più numeroso è il Partito libertà e giustizia - Movimento dei cittadini Liberi con 19 deputati, e sarà guidato ancora una volta da Marinika Tepic, mentre il vicepresidente sarà Pavle Grbovic. I deputati socialisti sono 13 e saranno guidati da Ivica Dacic, mentre la vice capogruppo sarà Snezana Paunovic.(Seb)