Frosinone: Battisti (Pd), serve grande mobilitazione per fermare spirale violenza

- Siamo miopi o rassegnati? Quanto accaduto a Frosinone nel tardo pomeriggio di ieri è spaventoso. Uno dei nostri figli, poteva essere lì. Un nostro amico, poteva essere lì. Chiunque di noi, poteva essere lì. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio. "Ormai la criminalità agisce a cielo aperto - aggiunge -, nelle zone della nostra quotidianità, come fosse terra di nessuno. Agisce perché abbiamo lasciato un vuoto da riempire con i loro malaffari. La politica deve fare mea culpa spogliandosi dei propri colori, perché abbiamo fallito tutti. La giornata di ieri non rappresenta il culmine di quel fallimento: è un trend ormai consolidato a cui iniziamo ad abituarci. È un'altra piazza che si sporca di sangue come ad Alatri, a Cassino o a Frosinone. Oggi è il giorno dello sgomento, domani sarà già un altro giorno. La nostra provincia, da nord a sud, oramai è terra di conquista. Vengono e ci saccheggiano. Lo fa la piccola e grande criminalità, lo fa l'impresa, lo fa la politica". (segue) (Com)