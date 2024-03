Viabilità: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne Guidonia Montecelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, sarà chiuso lo svincolo di Guidonia Montecelio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 marzo, sarà chiuso n entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli; dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 marzo, sarà chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze. Lo rende noto Autostrade. "In alternativa si consiglia: in entrata verso Firenze e Napoli, percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere Tivoli, da dove si potrà entrare sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1; in uscita per chi proviene da Napoli e da Firenze, proseguire sulla A1 e immettersi poi sulla A24 Roma-Teramo verso Tivoli o Roma est". (Com)