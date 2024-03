Ucraina: ministro Esteri Polonia, incoraggiare Putin a ritirare il suo esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre “incoraggiare” il presidente russo Vladimir Putin a “ritirare il suo esercito dall’Ucraina”. Lo ha dichiarato su X il ministro degli Esteri della Polonia, Radoslaw Sikorski, commentando le dichiarazioni del Papa rese alla Radiotelevisione svizzera sull’Ucraina. “Che ne pensate, per equilibrare, di incoraggiare Putin ad avere il coraggio di ritirare il suo esercito dall’Ucraina? Avremmo immediatamente la pace senza bisogno di negoziati”, ha scritto il ministro polacco. Nella giornata di ieri è stato pubblicato un estratto dell’intervista rilasciata da papa Francesco a Cliché, magazine culturale di Lorenzo Buccella in onda sulla Radiotelevisione svizzera (Rsi), in una puntata che andrà in onda mercoledì 20 marzo. Nell’intervista, papa Francesco ha risposto ad una domanda che chiedeva al pontefice un’opinione sul fatto che “in Ucraina c’è chi chiede il coraggio della resa, della bandiera bianca”. “E’ un’interpretazione. Ma credo che sia più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare. E oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali. La parola negoziare è una parola coraggiosa”, ha risposto il pontefice, aggiungendo: “Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da mediatore. Oggi, per esempio nella guerra in Ucraina, ci sono tanti che vogliono fare da mediatore. La Turchia si è offerta per questo. E altri. Non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore”. (segue) (Vap)