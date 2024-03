Roma: incendio fuori dal locale Qube, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio fuori il locale Qube, in via di Portonaccio 212, a Roma. Verso le 10 di questa mattina, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Roma Casal Bertone, su segnalazione pervenuta da privato cittadino, è intervenuta sul posto dove ignoti avevano appiccato un incendio. Danneggiata la porta porta di ingresso del locale. Presente anche il titolare dell’attività. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone, per l'incendio. (Rer)