Nato: Nordic Response 2024, nave anfibia Gunston Hall simula imbarco di truppe a largo di Badderen - foto

- La nave anfibia Gunston Hall della Marina degli Stati Uniti ha partecipato oggi a una esercitazione anfibia parte di “Nordic Response 2024”, l’esercitazione della Nato in corso fino al 15 marzo tra Norvegia, Finlandia e Svezia. Nel corso dell’esercitazione, che si è svolta nelle acque al largo di Badderen, in Norvegia, due Combat Boat 90 (CB90), imbarcazioni d’assalto della marina svedese, simulano l’imbarco di truppe dalla nave anfibia. “Gunston Hall ha partecipato con le controparti norvegesi, francesi, svedesi e finlandesi all’esercitazione” per "dimostrare come far sbarcare una forza Nato a terra” e “dimostrare la nostra capacità di spostare le nostre forze in Europa, e ovunque all’interno dei Paesi alleati Nato, in modo da affrontare qualsiasi nemico”, ha spiegato il comandante della Gunston Hall, Christopher W. Van Loenen. “Nell’Artico non si lavora in condizioni abituali per noi e per questo è importante imparare dai nostri partner nordici per essere pronti a operare in questi luoghi - ha proseguito Van Loenen -. Così, impariamo a operare nei mari del Nord”. Nell'ambito di Nordic Response 2024, a bordo della Gunston Hall sono attualmente impegnati un totale di 320 militari statunitensi, 30 francesi, e circa 80 tra finlandesi e svedesi. (Res)