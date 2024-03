Costa d'Avorio: l'ex presidente Gbagbo ha accettato di candidarsi alle presidenziali del 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 febbraio il presidente Ouattara ha concesso la grazia a 51 detenuti che erano stati condannati per crimini di violenza e contro la sicurezza dello Stato commessi durante la crisi post-elettorale del 2010 e 2011. “Il presidente della Repubblica, conformemente al suo impegno di lavorare risolutamente per consolidare la pace nel nostro Paese, ha informato il Consiglio di Sicurezza Nazionale della sua decisione di concedere la grazia presidenziale alle persone civili e militari condannate per reati commessi durante le crisi post-elettorali e per aver minato la sicurezza dello Stato", ha dichiarato in una nota la segretaria esecutiva del Consiglio. Tra i graziati ci sono il generale Brunot Dogbo Ble, ex capo della Guardia presidenziale sotto l'ex presidente Gbagbo ritenuto responsabile di diversi crimini; il colonnello Paulin Gnatoa Katet, vicecomandante del Gruppo per la sicurezza presidenziale (Gspr); Jean-Baptiste Katé Kouamé, oggi capo della guardia del corpo di difesa del leader di opposizione Guillaume Soro, e Souleymane Kamagaté, ex braccio destro di Soro. A questi si aggiungono sei persone che dovrebbero beneficiare della libertà provvisoria. (segue) (Res)