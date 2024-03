Frosinone: omicidio davanti al bar, procuratore Guerriero "responsabile assicurato alla giustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile di questo grave fatto criminoso "è stato assicurato alla giustizia". Lo ha detto il procuratore Capo della procura di Frosinone Antonio Guerriero in merito all’omicidio e al triplice tentato omicidio avvenuto ieri sera a Frosinone. Il responsabile dell’efferato fatto di sangue "è stato ripreso dalle telecamere del comune di Frosinone - ha detto - e questa notte ha reso interrogatorio di garanzia alla presenza del suo avvocato difensore. Sulla dinamica della vicenda e su chi sia il responsabile dell’omicidio e del triplice tentato omicidio non abbiamo quindi alcun dubbio". Una vicenda che è maturata "in un contrasto di due opposti gruppi di albanesi ma sul motivo del contrasto il procuratore ha chiesto "il massimo riserbo perché sarà motivo di indagine" riserbo anche sulle altre persone coinvolte, "non stiamo cercando nessuno" altro responsabile. A proposito del 23enne arrestato Guerriero ha detto "sapeva di essere ricercato e ha pensato di costituirsi ammettendo le condotte". I feriti e il morto "non erano armati". (Rer)