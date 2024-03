Spagna: presidente Catalogna, con legge amnistia inizia per lasciarsi alle spalle la "repressione illegittima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di amnistia concordata tra il governo spagnolo ed i partiti indipendentisti catalani è "solida" e dovrebbe permette di iniziare una nuova fase che si lasci alle spalle la "repressione illegittima" da parte di alcuni poteri dello Stato spagnolo. Lo ha affermato il presidente della Catalogna, Pere Aragones, in un'intervista al quotidiano "El Pais", sottolineando che il testo è stato redatto per superare i controlli che possono essere fatti dalla Corte Costituzionale e dai tribunali dell'Unione Europea. In merito al referendum d'indipendenza, Aragones ha ribadito la necessità di "dare la voce" a tutti i cittadini catalani ed ha chiesto quale sia la proposta in merito del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e di Uniti per la Catalogna (Erc). "Credo che la legislatura possa andare avanti, ma a patto che gli impegni vengano rispettati. Per noi sono importanti le risorse economiche, ma anche la sovranità. Quindi è importante raccogliere tutte le tasse pagate in Catalogna per poi raggiungere un accordo con lo Stato", ha ammonito il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Tra le misure concordate negli accordi che hanno favorito l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez, Aragones ha citato, oltre alla legge di amnistia, l'apertura di negoziati sul finanziamento della Catalogna "per porre fine al deficit fiscale", il trasferimento delle competenze delle ferrovie locali ed gli aspetti alla plurinazionalità dello Stato. (Spm)