Frosinone: Savo (Fd'I), nei prossimi giorni un incontro con il procuratore della Repubblica

- Il recente e gravissimo fatto di cronaca che si è verificato nel centro del capoluogo, in un sabato pomeriggio di passeggio e di tante persone sulla via maggiormente trafficata della città, "impone una riflessione più ampia e profonda rispetto all’episodio sul quale stanno già facendo piena luce le forze dell’ordine e la Magistratura". Queste le parole della presidente della VII Commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare, Alessia Savo, consigliere del Comune di Frosinone, sui recenti fatti di cronaca che sono accaduti sabato pomeriggio a Frosinone. "Quello che, invece, spetta a noi rappresentanti delle istituzioni, ad ogni livello - aggiunge -, è attivare una rete ben collegata, sinergica e immediatamente operativa che ragioni e agisca su situazioni che, purtroppo, sono quotidianamente regolate solo dalle leggi della violenza, della sopraffazione e dell’illegalità perché riescono a trovare spazio e terreno fertile dove il lavoro e l’impegno della politica, delle istituzioni e degli enti non ha attecchito", aggiunge Savo. (segue) (Com)