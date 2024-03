Tim: concluso Cda straordinario, avanti con il piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso da poco il Consiglio d'amministrazione straordinario di Tim. Secondo quanto si apprende, l’amministratore delegato Pietro Labriola e gli advisor hanno illustrato quanto accaduto giovedì scorso, spiegando al board che le cause che hanno scatenato il nervosismo dei mercati non sono da attribuire al piano. La riunione è stata pertanto soltanto un'informativa e si è conclusa senza la necessità di alcuna delibera. Il piano `Free to run´ approvato dal board mercoledì all'unanimità pertanto va avanti. Ora le attese sono di una comunicazione integrativa al mercato da parte del management. (Rin)