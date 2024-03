Libano: forze Israele, uccisa famiglia di cinque persone, tre erano membri di Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Hezbollah ha annunciato di aver colpito il sito militare israeliano di Ramya e un gruppo di militari delle Idf, a est del sito di Birkat Risha, lungo il confine israelo-libanese. In precedenza, il gruppo sciita ha anche riferito di aver sferrato un attacco con due droni e aver colpito "con precisione" il personale delle unità di artiglieria della caserma Arar, nelle Alture del Golan. Gli scontri tra le forze israeliane e i miliziani del "Partito di Dio" proseguono quasi quotidianamente dall’8 ottobre 2023, all'indomani dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas nello Stato ebraico, che ha dato il via alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Dall'inizio degli scontri, che si sono verificati in prevalenza lungo il confine israelo-libanese, provocando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone da entrambi i lati della frontiera, sono morti almeno 241 miliziani di Hezbollah. Inoltre, secondo quanto riferito dal quotidiano libanese "L'Orient le Jour", nei 155 giorni di scontri tra le fazioni della cosiddetta "Resistenza" e le forze israeliane sono morte 306 persone, tra cui almeno 46 civili. (Res)