Milano: Rocca (Fd'I), in via Betti a circa un mese dall'incendio, nulla si è fatto per mettere in sicurezza l'ex asilo

- Un "edificio di proprietà comunale, in mezzo a supercondomini, lasciato abbandonato anche dopo l'incendio del 13 febbraio. L'immobile, da tempo sfitto e occupato abusivamente da giovani nord africani, è catalizzatore d'illegalità e degrado. Ciò che allarma i residenti è la presenza di amianto all'interno dell'ex asilo di via Betti 175-189; infatti l'edificio è censito per la presenza di asbesto". Lo comunica in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "Insieme al Consigliere del Municipio 8, Luca Bonomi (Gruppo Misto), abbiamo effettuato un sopralluogo all'esterno dell'edificio danneggiato dall'incendio. Vista l'urgenza e la preoccupazione dei residenti, l'Ammistrazione comunale deve provvedere con l'abbattimento dell'immobile per realizzare un'area verde, come più volte hanno chiesto i cittadini, anche con una raccolta di migliaia di firme. Insieme al Consigliere Bonomi, chiediamo, ancora una volta, al Municipio 8 e al Comune di Milano di affrontare celermente questa situazione di emergenza", conclude Rocca.(Com)