Maltempo: nel Lazio allerta gialla anche domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ allerta gialla dal primo mattino di domani, lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Altresì è ancora in corso di validità l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale del 09/03/2024. (Com)