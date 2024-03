Libia: vice presidente Koni, ambasciatore Ue e capo Eubam discutono iniziativa One Desert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni, l'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Nicola Orlando, e il capo della missione Ue di assistenza alle frontiere (Eubam), Jan Vycital, hanno discusso oggi a Tripoli dell'iniziativa One Desert. Quest'ultimo è un progetto regionale pensato dall'Ue per coordinare gli sforzi di cooperazione transfrontaliera nella delicata area del Sahel e che coinvolge in prima linea Burkina Faso, Ciad, Libia, Mali, Mauritania e Niger. In un post su X, l'ambasciatore Orlando ha spiegato: "Abbiamo discusso diverse opportunità per rafforzare il partenariato Libia-Ue, tra cui il sostegno dell'Unione europea alle frontiere terrestri libiche attraverso l'iniziativa One Desert". (segue) (Lit)