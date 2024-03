Libia: vice presidente Koni, ambasciatore Ue e capo Eubam discutono iniziativa One Desert (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge in una nota del Consiglio presidenziale libico, durante l'incontro, l'ambasciatore Ue Orlando ha sottolineato "l'importanza di affrontare la questione nella sua dimensione regionale e internazionale, in conformità con l'iniziativa One Desert", aggiungendo che "gli eventi hanno dimostrato l'importanza di questa visione lungimirante che fa del Sahara un'unità politica integrata in cui non ci si può occupare di nessuna delle sue parti senza tener conto dell'intera mappa geopolitica". Orlando ha inoltre confermato "il sostegno dell'Ue agli sforzi" del vice presidente Koni volti a "controllare le frontiere meridionali per frenare la migrazione irregolare e la criminalità organizzata, che ha gettato un'ombra sulla regione del Mediterraneo", sottolineando il desiderio dell'Ue di "aiutare la Libia" ad affrontare le "pressioni" del fenomeno della migrazione irregolare in quanto "Paese di transito", si legge nella nota. (segue) (Lit)