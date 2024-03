Libia: vice presidente Koni, ambasciatore Ue e capo Eubam discutono iniziativa One Desert (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, durante l'incontro, il vice presidente Koni ha sottolineato che "la questione della migrazione irregolare è una questione spinosa che la Libia non può risolvere senza una cooperazione fruttuosa e diretta con l'Unione europea", osservando che "il controllo delle frontiere meridionali rappresenta un passo fondamentale per combattere la criminalità organizzata e il contrabbando di esseri umani, aumentato a causa delle condizioni nei paesi vicini". "L'iniziativa One Desert mira a restituire a questo spazio geopolitico (il Sahara) il suo vero spirito di spazio inclusivo per i popoli e le etnie che lo popolano", ha detto Koni, sottolineando che "ciò che lo ha reso fonte di preoccupazione oggi è stato l'intervento di alcuni attori stranieri e bande terroristiche o criminali che stanno cercando di rendere questo spazio un punto di annegamento e di discordia". (Lit)