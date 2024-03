Maltempo: a Milano prosegue l'allerta gialla fino a mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue fino a mezzanotte l'allerta gialla su Milano per rischio idraulico e idrogeologico: lo rende noto il bollettino diramato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. A partire dalle ore 13 di oggi, dopo le abbondanti piogge iniziate nella notte, è entrata in funzione la vasca di contenimento del Parco nord, con il conseguente riempimento dell'invaso. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile resta attivo per coordinare gli eventuali interventi in città. (Com)