Frosinone: Cioffredi (Libera Lazio), allarme per radicamento sodalizi criminali in provincia

- La sparatoria avvenuta nello Shake Bar di Frosinone "desta allarme e preoccupazione sia per le modalità di esecuzione che per il grado di radicamento dei sodalizi criminali albanesi nella provincia di Frosinone. Un plauso agli investigatori della Questura di Frosinone per la celerità con la quale a distanza di poche ore stanno chiarendo il contesto e i responsabili della sparatoria". Lo dichiara, in una nota, Giampiero Cioffredi, coordinatore Libera Lazio. "Con fiducia aspettiamo che venga chiarito il movente - aggiunge - ma non possiamo non rappresentare che nell'intero territorio della provincia di Frosinone il traffico di stupefacenti continua a rappresentare la più importante attività per la criminalità organizzata, con un ruolo non secondario riconducibile ad organizzazioni criminali albanesi". (segue) (Com)