Frosinone: Cioffredi (Libera Lazio), allarme per radicamento sodalizi criminali in provincia (3)

- Tra le iniziative verso il 21 marzo appuntamento lunedì 11 marzo ore 17,30 presso la sede di Libera in via Stamira a Roma per la presentazione del libro "Sapevamo già tutto" di e con Giuseppe Governale, a lungo ai vertici del Ros e della Dia, intervistato da Fabrizio Feo, giornalista Tg3.Una ricostruzione lucida e ardente della lotta alla criminalità organizzata tra storia e attualità, tesa a evidenziare le vulnerabilità e gli aspetti culturali e di soft power che alimentano le mafie, ma anche a rilanciare con passione l'impegno del Paese e dei suoi cittadini contro uno dei suoi nemici più insidiosi. (Com)