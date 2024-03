Roma: con "Ama il tuo quartiere" nei Municipi dispari raccolte 165 tonnellate rifiuti ingombranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama il Tuo Quartiere - Giornate del Riciclo" tornerà domenica 21 aprile nei municipi dispari. Nel raccomandare ai cittadini di smaltire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, Ama ricorda che sono a disposizione altri due canali facilmente accessibili per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e particolari. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al "ChiamaRoma" 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web di Ama. Tutte le informazioni sono reperibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell'azienda: 800 867 035. (Com)