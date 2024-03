Portogallo: cittadini chiamati alle urne, leader politici si aspettano “una grande affluenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 10,8 milioni di portoghesi sono chiamati oggi a votare per eleggere i 230 deputati del Parlamento. Il presidente dell’Assemblea della Repubblica, Augusto Santos Silva, ha già dichiarato di aspettarsi un alto tasso di partecipazione. “I portoghesi non si preoccuperanno della pioggia”, ha detto oggi Silva secondo quanto riporta la stampa portoghese. "I partiti politici hanno portato avanti la campagna, presentato proposte e candidati fino a venerdì a mezzanotte. Ieri siamo rimasti in silenzio. Oggi parlerà il popolo e noi rispetteremo la volontà del popolo", ha concluso Silva. Il leader di Iniziativa liberale (Il), Rui Rocha, ha votato per primo stamane nel Centro Civico Nogueiró, a Braga. Dopo aver trascorso la mattinata nel nord del Paese si è diretto a Lisbona, per seguire insieme al resto del partito i risultati elettorali. Il leader di Il ha precisato di non voler “tracciare ora possibili scenari” e lasciare che i portoghesi "votino in libertà". L'importante, ha ribadito, è ridurre il tasso di astensione e portare alle urne il maggior numero possibile di cittadini. (segue) (Spm)