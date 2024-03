Costa d'Avorio: l'ex presidente Gbagbo ha accettato di candidarsi alle presidenziali del 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo ha accettato di concorrere alle elezioni presidenziali in programma del 2025. Lo ha annunciato ai media il suo portavoce Katinan Kone, al termine di una riunione del comitato entrale del Partito del popolo africano - Costa d'Avorio (Ppt-Ci), la forza politica che lo stesso Gbagbo ha fondato nel 2021 dopo essere stato assolto dall'accusa di crimini di guerra dal Tribunale penale internazionale (Tpi) e dopo essere rientrato in patria al termine di un lungo esilio. Gbagbo fu uno dei protagonisti della guerra civile che divampò nel Paese africano tra il 2010 e il 2011, scoppiata proprio in seguito al suo rifiuto di ammettere la vittoria dell'avversario Alassane Ouattara, attuale presidente, alle elezioni precedenti. Secondo gli osservatori, pur avendo perso il controllo del suo precedente partito, il Fronte popolare ivoriano (Fpi), Gbagbo continua a godere di un importante base di sostegno nel Paese. L'uscente Ouattara, rieletto nel 2020, non ha ancora sciolto le riserve in merito a una sua potenziale candidatura nel 2025. Un altro possibile sfidante è Tidjane Thiam, ex direttore esecutivo di Credit Suisse, diventato nel dicembre scorso presidente del Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci), una delle principali forze di opposizione nel Paese. (segue) (Res)