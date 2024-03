Costa d'Avorio: l'ex presidente Gbagbo ha accettato di candidarsi alle presidenziali del 2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato, le autorità di Yamoussoukro hanno affermato che il gesto di graziare i colpevoli rientra "nell'impegno del presidente Ouattara a lavorare risolutamente per consolidare la pace". La crisi post-elettorale, durata dal novembre del 2010 al successivo mese di aprile, scoppiò dopo che Gbagbo rifiutò di cedere il potere a Ouattara, dichiarato vincitore alle elezioni. Durante le violenze morirono più di 3 mila persone e oltre 150 donne subirono abusi. La grazia era stata preannunciata lo scorso 13 febbraio nell'intervento pronunciato dal capo dello Stato in occasione della vittoria della nazionale alla Coppa d'Africa. Il presidente ivoriano aveva allora esortato "gli Elefanti" - simbolo nazionale - a perseguire “lo spirito di coesione”. La misura si inserisce nella più ampia dinamica di riconciliazione nazionale sostenuta da Ouattara, che ha visto di recente Gbgabo rientrare nel Paese dopo dieci anni di assenza ed una lunga vicenda giudiziaria nella quale è stato assolto dalla Corte penale internazionale dalle accuse di crimini contro l'umanità. Dal suo ritorno in Costa d'Avorio, Gbagbo ha fatto della liberazione dei prigionieri civili e militari una sua priorità politica. Rimangono ora diverse questioni in sospeso da risolvere in vista delle elezioni presidenziali del 2025: fra queste il reinserimento dello stesso Gbagbo nelle liste elettorali, lo status di Guillaume Soro, attualmente in esilio, e, più in generale, la revisione delle stesse liste elettorali, criticate dalle opposizioni. (Res)