Dossieraggio: Gasparri (FI), andremo avanti decisi e implacabili

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Andremo avanti decisi e implacabili per avere tutta la verità sullo scandalo della Procura antimafia e dell'ex procuratore De Raho. Il tenente Striano dice che parlerà e che ha fatto il suo lavoro con onore. Parli e dimostri chi gli ha dato gli ordini che ha eseguito. Il suo lavoro è stato scorretto ed ha tradito le funzioni supreme della Procura nazionale antimafia, degenerata in un luogo di intromissione nelle vite dei cittadini perbene con procedure chiaramente illegali. Chi ha dato gli ordini a Striano? Forza Italia vuole la verità e la vuole presto". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che si chiede ancora: "C'è stata una connivenza tra la sinistra politica e alcuni settori della magistratura. Perché tutti i Procuratori nazionali antimafia sono diventati parlamentari della sinistra? Perché De Raho non si astiene dal partecipare alla commissione Antimafia di cui sarebbe vicepresidente ma dovrebbe poi, in questo ruolo, investigare su attività che lui ha condotto negli anni in cui ha guidato la Procura nazionale antimafia? Il suo conflitto di interesse è enorme e noi lo denunceremo in ogni sede senza esitazione. I grillini possono dire quello che vogliono ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti". La Procura nazionale antimafia "con i suoi vertici che diventano tutti parlamentari della sinistra e il 90 per cento degli interventi illegali a carico di esponenti del centrodestra nemmeno sfiorati da qualsiasi indagine. Una vergogna assoluta. Un tradimento degli insegnamenti di Falcone, che aveva concepito la Procura antimafia per combattere la criminalità, non certo perché si verificasse quanto siamo registrando", conclude Gasparri. (Com)