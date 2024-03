Frosinone: Savo (Fd'I), nei prossimi giorni un incontro con il procuratore della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco perché questo drammatico episodio ci impone una visione più concreta e sistemica attraverso l’individuazione di fondi, strumenti e interventi diretti, a partire dalle fasce in età scolare e da tutti coloro che ancora devono e possono sperare in un’alternativa di vita, in una crescita lontana da contesti che insegnano la forza della violenza. Come presidente della Commissione Politiche Sociali della Regione Lazio sono pronta e disponibile a collaborare con tutti i livelli istituzionali, a cominciare dal Comune di Frosinone di cui sono diretta rappresentante, per individuare da subito le azioni più efficaci e immediatamente spendibili. Nei prossimi giorni incontrerò personalmente il Procuratore della Repubblica, che ha sempre mostrato grande attenzione, sensibilità e impegno sui temi sociali: con lui mi confronterò su specifiche criticità e, naturalmente, sugli ultimi eventi che comprensibilmente hanno destato preoccupazione e paura nei cittadini", conclude Savo. (Com)