- E’ aumentato di oltre due punti percentuali il dato relativo all’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo. Alle ore 12, secondo quanto riporta il ministero dell’Interno, hanno votato il 15,87 per cento degli aventi diritto, rispetto al 13,39 del 2019. (Rin)