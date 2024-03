Israele: 13 arabi del nord accusati di pianificare attacchi terroristici con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Israele e l'agenzia di sicurezza interna Shin Bet hanno dichiarato che 13 arabi israeliani del nord del Paese sono stati accusati di pianificare attacchi terroristici per conto del movimento islamista palestinese Hamas. Secondo quanto riferito in una dichiarazione congiunta della Polizia e dello Shin Bet, citata dal quotidiano "The Times of Israel", uno dei sospetti, per lo più provenienti dalla città di Sakhnin, era in contatto con alcuni miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza, che gli avrebbero fornito istruzioni su come fabbricare esplosivi e lo avrebbero incaricato di reclutare altri membri. Sono state sequestrate quattro armi da fuoco, munizioni e altre attrezzature, si legge nella nota. Le accuse contro i sospetti, alcuni dei quali erano stati coinvolti nel confronto militare tra Israele e combattenti palestinesi di maggio 2021, saranno presentate oggi. Nel frattempo, è stato anche arrestato un palestinese della Cisgiordania accusato di traffico di armi. (Res)