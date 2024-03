Ucraina: ambasciata presso Santa Sede, imparare le lezioni dalla Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario “imparare le lezioni dalla Seconda guerra mondiale”. E’ quanto si legge in un messaggio pubblicato su X dall’ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede. “È molto importante essere coerenti! Quando si parla della Terza guerra mondiale, che abbiamo ora, è necessario imparare le lezioni dalla seconda guerra: qualcuno allora ha parlato seriamente dei negoziati di pace con Hitler e di bandiera bianca per soddisfarlo? Quindi la lezione è solo una: se vogliamo finire la guerra, dobbiamo fare di tutto per uccidere il Dragone!”, si legge nel messaggio dell’ambasciata.(Res)