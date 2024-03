Libano: forze Israele, uccisa famiglia di cinque persone, tre erano membri di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti delle Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno ucciso una famiglia di cinque persone, di cui tre erano membri del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, a Khirbet Selm, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo hanno confermato le stesse Idf in una nota, spiegando che la notte scorsa i propri caccia hanno colpito diversi siti attribuiti a Hezbollah nel sud del Libano, tra cui alcune infrastrutture a Aita al Shaab, una postazione di missili anticarro a Maroun al Ras e un sito in cui erano stati avvistati membri di Hezbollah a Khirbet Selm. Inoltre, secondo quanto riferito da residenti del sud del Libano al quotidiano libanese "L'Orient le Jour", questa mattina, i caccia israeliani avrebbero lanciato missili sulle foreste di Hebbarieh, nel distretto di Hasbaya. In precedenza, un attacco con droni attribuito a Israele ha colpito un veicolo nella stessa zona, ferendo una persona. Sono suonate, nel frattempo, le sirene d'allarme per "sospetta infiltrazione aerea" nel nord di Israele, al confine con il Libano, secondo quanto si apprende dal quotidiano israeliano "Haaretz". (segue) (Res)